9 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

9 апреля, четверг

В рамках II Уральского образовательного форума «Е-хаб», который пройдет на площадке школы № 300 «Перспектива» (ул. Рощинская, 23), глава Екатеринбурга Алексей Орлов примет участие в следующих мероприятиях:

в 11:00 в актовом зале состоятся церемония открытия форума и панельная дискуссия «Эскизы будущего: как ИИ меняет компетенции человека»;

в 13:30 в библиотечном центре пройдет заседание Ассоциации муниципальных образований «Города Урала». Тема встречи – «Роль образования в достижении технологического суверенитета России».

В 11:00 в пресс-центре «ТАСС-Урал» состоится пресс-конференция, посвященная проведению ежегодной всероссийской акции «Библионочь – 2026» в Свердловской области. О наиболее значимых событиях акции в регионе, нововведениях этого года, специальных гостях, площадках проведения и ожидаемом количестве участников расскажут заместитель министра культуры Свердловской области Роман Дорохин, директор Свердловской областной библиотеки им. В. Г. Белинского Ольга Титова, куратор площадки «Урал-ВДНХ» в Свердловской областной библиотеке им. В. Г. Белинского, председатель «Курултай башкир» (Екатеринбург) Валерия Тюменцева, директор Свердловской областной библиотеки для детей и молодежи им. В. П. Крапивина Ольга Кузнецова, заместитель директора Муниципального объединения библиотек Екатеринбурга Марина Коваль и директор Свердловской областной межнациональной библиотеки Ольга Калинина. «Библионочь-2026» пройдет 18 апреля. Тема акции в этом году – «Единство народов – сила России!"

В 12:00 в пресс-центре «ТАСС-Урал» состоится пресс-конференция, посвященная старту сезона аренды электросамокатов в Свердловской области. О правилах передвижения на электросамокатах, изменениях в дорожном законодательстве, а также о статистике травматизма при поездках на электросамокатах расскажут начальник ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу Роман Ярыш и начальник отдела организации дорожного движения и развития улично-дорожной сети администрации Екатеринбурга Владимир Галаков.

В 13:00 состоится презентация XI Международного фестиваля «Безумные дни» в Водонапорной башне на Плотинке (Екатеринбург, ул. Горького, 4в). В мероприятии примут участие заместитель директора филармонии по маркетинговым коммуникациям Дмитрий Кокорин идиректор музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев. На презентации в исполнении квинтета флейт Quintus Ventus прозвучит «Танец блаженных духов» из оперы «Орфей и Эвридика» Кристофа Глюка.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube