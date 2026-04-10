10 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

10 апреля, пятница

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению первого хорового форума России в Свердловской области. О программе форума, количестве и географии коллективов, а также о развитии хорового искусства расскажут министр культуры Свердловской области Илья Марков, директор Свердловской филармонии Рустем Хасанов, художественный руководитель и главный дирижер мужского хора Карельской государственной филармонии, доцент Петрозаводской государственной консерватории имени А.К. Глазунова Алексей Умнов (ВКС) и профессор, заведующий кафедрой хорового дирижирования Санкт-Петербургской консерватории, заведующий кафедрой дирижирования факультета церковных искусств Санкт-Петербургской духовной академии Антон Максимов (ВКС). Первый хоровой форум России пройдет с 13 по 17 апреля. В течение пяти дней пройдет восемь концертов в Екатеринбурге, Алапаевске, Заречном и Асбесте.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная визиту Белорусского государственного академического театра юного зрителя в Екатеринбург в рамках «Больших гастролей». О репертуаре гастрольной программы, культурных смыслах постановок, участниках театрального проекта, а также о реализации плана «Больших гастролей» в регионе расскажут заместитель министра культуры Свердловской области Лариса Вакарь, генеральный консул Республики Белоруссия Сергей Чичук, директор Екатеринбургского театра юного зрителя Сергей Радченко, директор Белорусского государственного академического театра юного зрителя Вера Полякова-Макей, генеральный директор Брестского академического театра драмы имени Ленинского комсомола Беларуси Анна Сеньковец (ВКС) и художественный руководитель Брестского драмтеатра Александр Козак (ВКС).

