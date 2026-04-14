14 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

14 апреля, вторник

В 10:00 во Дворце молодежи (Екатеринбург, пр. Ленина, 1) состоится пленарное заседание V международного форума социальных технологий СОЦИО «Единство многообразий». Участники заседания обсудят, как найти баланс между многообразием особенностей и потребностей людей и единством стандартов, расскажут об эффективном выстраивании социальной архитектуры и межведомственного взаимодействия при решении социальных вопросов. Участие в заседании примут первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев, заместитель директора направления «Социальные проекты» АСИ Ирина Петрунина, директор АНО «СОЦИО» Татьяна Флеганова и другие.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, большой зал заседаний комиссий, к. 422) состоится заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности.

В 10: 45 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, большой зал заседаний комиссий, к. 422) состоится внеочередное заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения.

В 11:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по муниципальной собственности.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание совместное заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью и постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.

В 15:00 во флагманском офисе «Мои документы» в Ельцин-центре (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 3) министр цифрового развития и связи Свердловской области Евгений Шонов и директор МФЦ Свердловской области Анастасия Зайруллина представят новую функцию чат-бота МФЦ: теперь сервис поможет восстановить доступ к учетной записи личного кабинета на портале «Госуслуги», если пользователь попался на уловки мошенников.

