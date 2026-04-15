15 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

15 апреля, среда

В 09:30 в Кировском районном суде пройдет очередное заседание по уголовному делу Ирины Чемезовой.

В 12:00 в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» состоится открытие выставки-форума «Здравоохранение Урала» (Экспо-бульвар, 2, , 1-й павильон). Участие в мероприятии примут первый заместитель губернатора – министр промышленности Свердловской области Алексей Шмыков, первый заместитель министра здравоохранения Свердловской области Игорь Пушкарев. На выставке будут представлены более 120 компаний из 30 городов России, ожидается более 4 тысяч посетителей-специалистов. В рамках выставки также пройдет VII Межрегиональный медицинский форум УФО «Здравоохранение 2030: технологии, компетенции, устойчивый рост» при поддержке министерства здравоохранения Свердловской области. Специальный гость выставки – телеведущая «Первого канала», ведущая программы «Время» Екатерина Андреева. Встреча с ней пройдет с 15:30 до 16:30.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная началу мотосезона. О статистике правонарушений и аварийности с участием мотоциклистов в Свердловской области, правилах безопасного движения, подготовке байкеров к предстоящему сезону и развитии мотоспорта в регионе расскажут руководитель отделения пропаганды безопасности дорожного движения Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области капитан полиции Галина Кравченко, врач травматолог-ортопед детской городской клинической больницы № 9 Екатеринбурга Леонид Яблонский, представитель мотосообщества «Мотоджимхана Екатеринбург» Сергей Чиркунов и мастер спорта России международного класса, руководитель детской мотошколы Сергея Карякина Сергей Карякин.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная завершению заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) по биологии в Екатеринбурге. О выступлении свердловских школьников на олимпиаде, площадках проведения, количестве и географии участников, а также о значимости ВсОШ для подростков расскажут начальник отдела организации воспитательной работы и дополнительного образования министерства образования Свердловской области Сергей Карсканов, директор регионального центра выявления и поддержки одаренных детей фонда «Золотое сечение» Инна Денюш, заместитель директора по олимпиадной деятельности Специализированного учебно-научного центра УрФУ, главный тренер по биологии интеллектуальной сборной Свердловской области, член Центральной предметно-методической комиссии заключительного этапа ВсОШ по биологии Александр Ибатуллин и ученица 11 класса СУНЦ УрФУ, призер ВсОШ 2026 года Анна Озорнина.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube