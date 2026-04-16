16 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

16 апреля, четверг

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

В 10:00 начнется пресс-тур, посвященный установке знаков 3.35 «Движение СИМ запрещено» (сбор в на ул. 8 Марта, 5). О других возможных мерах регулирования работы СИМ в Екатеринбурге расскажет начальник отдела развития дорожно-транспортной инфраструктуры Владимир Галаков.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная публикации рейтинга «Топ-100 российских менеджеров. Свердловская область». О подготовке рейтинга, его методологии и значимости для бизнеса расскажут президент Ассоциации менеджеров Дмитрий Зеленин и исполнительный директор Ассоциации менеджеров Вячеслав Евсеев. Также в мероприятии примет участие заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, он поделится, какие условия создаются для бизнеса и предпринимательства в регионе. Про актуальные вызовы, с которыми могут столкнуться управленцы в условиях геополитической нестабильности, расскажут генеральный директор «ФедералПресс» Надежда Плотникова, директор филиала МТС в Свердловской области Андрей Елизаров и директор Невьянского филиала «Цемрос» Максим Калинин.

В 16:00 в Ленинском суде Екатеринбурга будет оглашен приговор бывшему депутату Госдумы Малику Гайсину, обвиняемому в ряде экономических преступлений.

