17 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

17 апреля, пятница

В 10:00 во Дворце молодежи (пр. Ленина, 1) начнет работу форум «Педагоги России». В него включена большая управленческая ассамблея для руководителей «Строим не стены, а смыслы». В 15:20 (синий зал) в рамках этой ассамблеи состоится круглый стол «Школьное здание как продукт сотрудничества: взаимодействие девелопера, архитектора и функционального заказчика на этапе замысла и проектирования», на котором ведущий архитектор социальных объектов девелоперской компании «Форум» Виктория Суханова и руководитель проектов компании Антон Зелов представят проект гимназии № 116 в Верх-Исетском районе Екатеринбурга. Они расскажут об общих принципах и подходах проектирования современных школьных зданий, когда архитекторы исходят из сценария его жизни, то есть моделируют ежедневную организацию учебного процесса, нестандартные события и крупные мероприятия, которые могут проходить в образовательном учреждении. На всех этапах проектирования архитекторы работают вместе с педагогами и детскими психологами.

В 10:00 в Шарташском лесном парке (координаты: 56.848245, 60.709994) состоится открытие сезона всероссийской акции «Вода России». В рамках акции уборку берега озера Шарташ проведут сотрудники минприроды Свердловской области, Шарташского лесного парка, волонтерских центров БФ «Синара» и РМК «Сила Урала». Старт мероприятию даст министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению XVI Евразийского экономического форума молодежи в Екатеринбурге. О программе и тематике форума, количестве и географии участников, почетных гостях, а также о международном сотрудничестве в рамках мероприятия расскажут и. о. ректора Уральского государственного экономического университета Яков Силин и представитель МИД России в Екатеринбурге Александр Харлов. Финальные мероприятия форума пройдут с 21 по 24 апреля в Уральском государственном экономическом университете при поддержке Вольного экономического общества России, Министерства науки и высшего образования РФ, Федерального агентства по делам молодежи, администрации губернатора и правительства Свердловской области. Торжественное открытие форума состоится 21 апреля в 15:00 на площадке Международного выставочного центра «Екатеринбург-Экспо».

