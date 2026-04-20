20 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

20 апреля, понедельник

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная анализу социально-экономического развития регионов УрФО по итогам 2025 года. О тенденциях социально-экономического развития регионов УрФО в 2025 году, состоянии рынка труда и уровне доходов населения, реакции экономики на изменение геополитической обстановки в мире и перспективах сохранения устойчивости в 2026 году расскажут директор Института экономики УрО РАН, д.э.н Юлия Лаврикова, заместитель директора Института экономики УрО РАН член-корреспондент РАН, д. э. н. Виктория Акбердина, руководитель центра исследований социоэкономической динамики Института экономики УрО РАН, д.э.н Ольга Козлова и руководитель сектора экономических проблем отраслевых рынков Института экономики УрО РАН, к. э. н. Григорий Коровин.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная Национальному дню донора в России. О показателях донорства в Свердловской области, механизме процесса переливания крови, трансплантации костного мозга и опыте донорской сдачи крови расскажут и. о. главного врача ГАУЗ СО «Областная станция переливания крови», главный внештатный трансфузиолог по УрФО Елена Таскаева, врач отделения гематологии, химиотерапии и трансплантации костного мозга Свердловской областной клинической больницы № 1 Инна Анисимова и почетный донор РФ Александр Парфенов.

В 16:00 в Верх-Исетском суде Екатеринбурга состоится очередное заседание по уголовному делу в отношении заместителя главного редактора – регионального редактора ООО «Сибирско-Уральская медиакомпания» (ИАА «Ura.Ru») Дениса Аллаярова.

