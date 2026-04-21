21 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

21 апреля, вторник

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится очередное пленарное заседание. С отчетом об исполнении бюджета города за 2025 год перед депутатами выступит директор департамента финансов Юлия Медведева.

В 10:00 на площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо» (Екатеринбург, Экспо-бульвар, 2а, конференц-зал № 1, павильон № 1) состоится открытие выставки строительных, отделочных материалов и инженерного оборудования Build Ural 2026. В церемонии открытия примет участие заместитель министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Руслан Гарифуллин. Мероприятие пройедт при поддержке правительства Свердловской области. В выставке принмут участие более 50 компаний из разных регионов России. В ходе работы сессий и круглых столов специалисты обсудят вызовы и тенденции отрасли.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная Всемирной неделе иммунизации. О сезонных прививках в соответствии с национальным календарем вакцинации, перечне обязательных прививок и специфике иммунизации детей расскажут главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения Свердловской области Александр Харитонов, заведующий инфекционным отделением Городской клинической больницы № 40 Екатеринбурга Павел Кузнецов и заведующая поликлиникой № 4 ДГКБ № 11 Екатеринбурга, врач-педиатр Яна Меньшенина.

В 12:00 на официальном портале Екатеринбурга (екатеринбург.рф) начнется трансляция брифинга, посвященного началу голосования по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в 2027 году. О том, какие парки и зеленые зоны участвуют в голосовании, как принять участие в выборе и зачем это стоит сделать, расскажут директор департамента благоустройства Тамара Благодаткова и директор департамента молодежной политики и международных связей Артем Николаев.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная первому Дню памяти жертв геноцида советского народа в Свердловской области. О значимости памятной даты, архивных документах и свидетельствах, подтверждающих факты геноцида, а также о прошедших тематических мероприятиях в регионе расскажут и. о. начальника департамента по реализации общественных проектов аппарата полномочного представителя президента РФ в УрФО Максим Канев, главный специалист экспертно-аналитического департамента Национального центра исторической памяти при президенте РФ Дмитрий Суржик (ВКС), директор департамента молодежной политики Свердловской области Денис Протасов и директор Государственного архива административных органов Свердловской области Оксана Селезнева.

В 15:00 на площадке Международного выставочного центра «Екатеринбург-Экспо» состоится торжественное открытие XVI Евразийского экономического форума молодежи в Екатеринбурге. Мероприятия форума пройдут с 21 по 24 апреля в Уральском государственном экономическом университете при поддержке Вольного экономического общества России, Министерства науки и высшего образования РФ, Федерального агентства по делам молодежи, администрации губернатора и правительства Свердловской области.

