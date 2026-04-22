22 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

22 апреля, среда

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию первого проректора Уральского государственного юридического университета имени В. Ф. Яковлева Максима Гончарова «Приемная кампания в Уральском государственном юридическом университете имени В. Ф. Яковлева: новые грани юридической профессии в эпоху цифровой трансформации». Онлайн-трансляция будет доступна на официальном RuTube-канале «Интерфакса».

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная старту сезона дорожных работ в Свердловской области. О реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни», запланированных ремонтных и строительных дорожных работах в 2026 году, объеме финансирования и возможном перекрытии улиц расскажут министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Денис Чегаев и заместитель начальника отдела надзорной деятельности Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области Леонид Лиханов.

В 16:00 в гимназии № 2 (Екатеринбург, переулок Пестеревский, 3) состоится Всероссийская акция «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». Ожидается, что в сдаче единого государственного экзамена по русскому языку вместе с родителями выпускников примет участие первый заместитель министра образования Свердловской области Жанна Фрицко. В ходе акции родители смогут увидеть, как организуется рассадка участников в аудиториях, как выглядят рабочие места участников экзамена, как происходит печать и сканирование контрольных измерительных материалов в пункте проведения экзамена.

