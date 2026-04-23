23 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

23 апреля, четверг

В 10:00 от здания Администрации города на выездное заседание в Академический район отправится депутатская группа «Поддержка новых территорий комплексного развития в городе Екатеринбурге». Участники заседания оценят, как идет строительство средней общеобразовательной школы в квартале № 16.

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению Х Международного конкурса молодых артистов оперетты и мюзикла в Екатеринбурге. О конкурсной программе, географии участников и их количестве, призовом фонде конкурсов, а также о влиянии конкурсных мероприятий на развитие музыкальных театров расскажут заместитель министра культуры Свердловской области Лариса Вакарь, председатель жюри конкурса, народный артист России, композитор Максим Дунаевский, музыкальный руководитель Свердловского государственного академического театра музыкальной комедии Борис Нодельман, член жюри конкурса, председатель Совета директоров театров Узбекистана Бури Ганиев, член жюри конкурса, президент Ассоциации музыкальных театров, народный артист России Георгий Исаакян и член жюри конкурса, режиссер, педагог Нина Чусова.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube