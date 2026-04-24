российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 24 апреля 2026, 05:41 мск

Новости Екатеринбург

Анонсы событий,

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

24 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

24 апреля, пятница

  • В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная старту голосования за объекты благоустройства в Свердловской области в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». О планах по благоустройству объектов в регионе в рамках федерального проекта, общественных территориях, нуждающихся в реконструкции, участии волонтеров в онлайн-голосовании расскажут министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Алексей Рубцов, заместитель главы Екатеринбурга Александр Толкачев и директор Ресурсного центра добровольчества Свердловской области Елена Козырева.
  • В 16:00 в библиотеке им. В.Г. Белинского (ул. Белинского, 15) состоится заседание Совета по сохранению и развитию культурного наследия Екатеринбурга (Совета неравнодушных). Мероприятие проведет глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Собравшиеся рассмотрят вопросы:
    о программе мероприятий Всероссийского библиотечного конгресса – XXX Юбилейной ежегодной конференции Российской библиотечной ассоциации;
    о развитии некоммерческого сектора города Екатеринбурга и проекта «Щедрый вторник»;
    о позиционировании туристического бренда Екатеринбурга.
    Трансляция заседания будет организована на официальном портале Екатеринбурга (екатеринбург.рф) в разделе «Новости».

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ускорение инфляции?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Анонсы, Урал, Россия,