24 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

24 апреля, пятница

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная старту голосования за объекты благоустройства в Свердловской области в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». О планах по благоустройству объектов в регионе в рамках федерального проекта, общественных территориях, нуждающихся в реконструкции, участии волонтеров в онлайн-голосовании расскажут министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Алексей Рубцов, заместитель главы Екатеринбурга Александр Толкачев и директор Ресурсного центра добровольчества Свердловской области Елена Козырева.

В 16:00 в библиотеке им. В.Г. Белинского (ул. Белинского, 15) состоится заседание Совета по сохранению и развитию культурного наследия Екатеринбурга (Совета неравнодушных). Мероприятие проведет глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Собравшиеся рассмотрят вопросы:

о программе мероприятий Всероссийского библиотечного конгресса – XXX Юбилейной ежегодной конференции Российской библиотечной ассоциации;

о развитии некоммерческого сектора города Екатеринбурга и проекта «Щедрый вторник»;

о позиционировании туристического бренда Екатеринбурга.

Трансляция заседания будет организована на официальном портале Екатеринбурга (екатеринбург.рф) в разделе «Новости».

