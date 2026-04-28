28 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

28 апреля, вторник

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию первого проректора Уральского государственного юридического университета имени В. Ф. Яковлева Максима Гончарова «Приемная кампания в Уральском государственном юридическом университете имени В. Ф. Яковлева: новые грани юридической профессии в эпоху цифровой трансформации». Онлайн-трансляция будет доступна на официальном RuTube-канале «Интерфакса».

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная подведению итогов фестиваля «Игра. Цифра. Искусство» в Екатеринбурге. О количестве участников и гостей фестиваля, наиболее интересных работах, а также о планах по проведению фестиваля в Челябинске расскажут министр культуры Свердловской области Илья Марков, заместитель директора департамента культуры администрации Екатеринбурга Любовь Бондаренко, директор фонда поддержки и реализации культурных инициатив «Синара», президент благотворительного фонда «Синара» Наталья Левицкая, арт-директор галереи «Синара Арт», искусствовед, культуролог Ксения Башкатова и руководитель фестиваля Наталья Сероштанова.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, большой зал заседаний комиссий, к. 422) состоится заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная подготовке профсоюзных организаций Свердловской области к Празднику весны и труда. О праздничных мероприятиях в городах региона, новых форматах акций, а также о промежуточных результатах деятельности профсоюзных организаций за текущий год расскажут председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских и председатель Свердловской областной организации Горно-металлургического профсоюза России Валерий Кусков.

В 14:00 состоится заседание совета Общественной палаты Свердловской области (Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 301). Ожидается участие председателя региональной Общественной палаты Александра Левина и министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Дениса Мамонтова. Один из основных вопросов повестки – ход противопожарного сезона 2026 года.

