30 апреля в Свердловской области ожидаются следующие события

30 апреля, четверг

В 10:00 состоится просветительская онлайн-встреча Российского общества «Знание», посвященная Дню коренных малочисленных народов России. Встречу проведет лектор Российского общества «Знание», заведующая кафедрой философии, социологии и культурологии Уральского государственного педагогического университета Наталья Симбирцева. Эксперт расскажет о различных этнических группах, живущих в России, а также объяснит, чем именно наша страна отличается от других многонациональных государств. По окончании лекции состоится просмотр документального фильма «ДНК России. Мы – многонациональный народ».

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная началу сезона распространения природных аллергенов в Свердловской области. Об основных причинах возникновения аллергии, ее видах, наиболее эффективных способах лечения и основных аллергенах весенне-летнего периода расскажут главный внештатный детский специалист – аллерголог-иммунолог по Свердловской области Юлия Емелина и руководитель городского амбулаторно-консультативного отделения аллергологии и иммунологии ЦГКБ № 6 Анна Петухова.

В 12:00 в спорткомплексе «Калининец» (Екатеринбург, ул. Краснофлотцев, 48/4) состоится церемония открытия 87-й легкоатлетической эстафеты «Весна Победы». В забегах примут участие спортсмены из сильнейших коллективов физкультуры, команды городов и районов, ветераны, команды учреждений среднего профессионального образования, спортивных школ и общеобразовательных учреждений Свердловской области.

В 14:00 состоится торжественное открытие Центра подготовки добровольцев для Международного фестиваля молодежи – 2026 (Екатеринбург, пр. Ленина, 66). С приветственными словами к участникам обратятся директор департамента молодежной политики Свердловской области Денис Протасов и проректор по международным связям УрФУ Сергей Тушин. В программе запланировано торжественное открытие центра, квиз для гостей, интерактивные зоны и первые собеседования кандидатов в волонтеры МФМ-2026.

С участием главы Екатеринбурга Алексея Орлова пройдут субботники:

в 15:20 на территории Основинского парка (вход с улицы Учителей, центральная аллея);

в 16:20 на территории дендропарка (ул. 8 Марта).

По итогам запланирован пресс-подход.

