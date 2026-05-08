8 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

8 мая, пятница

В 11:00 состоится торжественный парад во дворе дома ветерана Великой Отечественной войны Александра Матвеевича Агеева (Екатеринбург, ул. Кунарская, 4). Будет организовано военное построение с участием Гвардейской группы барабанщиков и военно-патриотических клубов в честь Дня Победы. В программе: прохождение военных коробок, выступление барабанщиков, исполнение «Марша комсоргов».

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам сезона 2025/2026 Единой лиги ВТБ баскетбольного клуба «Уралмаш». О главных итогах сезона, изменениях в составе команды, работе с болельщиками, летней подготовке и планах развития клуба расскажут главный тренер команды Антон Юдин и игрок Антон Карданахишвили.

В 14:00 состоится субботник в Шарташском лесном парке (сбор участников по адресу: ул. Пески, 22). В субботнике примут участие первый заместитель губернатора Свердловской области – министр промышленности и науки Алексей Шмыков, министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, а также порядка 200 добровольцев.

