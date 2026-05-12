12 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

12 мая, вторник

В 11:30 в региональном информационном центре «ТАСС-Урал» в формате телемоста Владивосток – Новосибирск – Екатеринбург – Ростов-на-Дону состоится пресс-конференция, посвященная старту 12 мая всероссийского проекта «Театральный поезд», приуроченного к 150-летию Союза театральных деятелей России. Спикеры расскажут о маршруте 50-дневного театрального турне, программе фестивалей в городах-остановках и обменных гастролях между регионами.

Во Владивостоке примут участие: заместитель председателя правительства Приморского края, министр культуры и архивного дела Елена Бронникова, глава Владивостока Константин Шестаков, секретарь Союза театральных деятелей (СТД) России, директор театра им. Евгения Вахтангова Кирилл Крок, начальник управления проектной деятельности СТД Евгений Соломин, заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Иван Колесников, художественный руководитель Приморского академического краевого драматического театра им. М. Горького Ефим Звеняцкий, художественный руководитель балетной труппы Приморской сцены Мариинского театра Эльдар Алиев и директор Приморского краевого драматического театра молодежи Игорь Селезнев.

Из Новосибирска подключатся: министр культуры Новосибирской области Юрий Зимняков, председатель Новосибирского отделения СТД Вячеслав Стародубцев и директор Новосибирского академического молодежного театра «Глобус» Татьяна Людмилина.

Из Екатеринбурга в мероприятии примет участие художественный руководитель Дома актера, член правления Свердловского регионального округа СТД Илья Скворцов.

12 мая два состава отправятся навстречу друг другу: один – из Владивостока, другой – из Севастополя. Поезда сделают остановки в 43 городах, где пройдут двухдневные театральные фестивали с участием более 160 театров. Кульминацией проекта станет одновременное прибытие 30 июня 2026 года обоих составов в Москву.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению «Майской прогулки» в Екатеринбурге. Об особенностях и нововведениях акции в 2026 году, маршрутах, работе контрольных пунктов, ожидаемом количестве участников и волонтеров расскажут основатель и вдохновитель «Майской прогулки» Виктор Гроховский, председатель Федерации спортивного туризма Свердловской области, главный судья «Майской прогулки» Андрей Яговкин, член оргкомитета, разработчик маршрутов Лев Муравьев и член оргкомитета Елизавета Берсенева.

«Майская прогулка» в 2026 году состоится в Екатеринбурге 17 мая. Участникам предложат четыре маршрута: 15, 18, 33 и 50 км. Старт и финиш запланированы на стадионе УрФУ (ул. Станислава Набойченко, 4).

