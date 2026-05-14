14 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

14 мая, четверг

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

В 10:00 в общественном центре Уральского федерального университета (Екатеринбург, ул. Универсиады, 7) состоится церемония открытия фестиваля адаптивного спорта «Пари на равных». Ключевым событием фестиваля станет окружной этап Всероссийского кубка по мини-футболу для людей с синдромом Дауна. Помимо этого, на площадке пройдут соревнования по бесконтактному футболу, паделу, бочча, корнхолу и гольфу. Также в программе – дзюдо среди слепых и слабовидящих и показательные выступления по тхэквондо, открытая тренировка по баскетболу на колясках.

В 11:00 в Доме журналистов (ул. Клары Цеткин, 1) состоится пресс-конференция, посвященная третьему фестивалю мотокультуры, музыки и спорта «Движение». Участвуют: заместитель губернатора Свердловской области – министр здравоохранения Татьяна Савинова; глава департамента спорта администрации Екатеринбурга Людмила Фитина; сопредседатель оргкомитета фестиваля Владимир Кашкин; сопредседатель оргкомитета фестиваля Дмитрий Хитров; заместитель директора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич; основатель компании «Принцип» Геннадий Черных. Спикеры расскажут о программе, которая в этом году продлится три дня, о нововведениях и уникальной трассе для соревнований по эндуро. По окончании пресс-конференции состоится заезд мотоспортсмена по акватории Городского пруда. Степан Маслов – инженер-технолог, профессиональный мотоспортсмен, создатель первого в России мотоцикла, способного ездить по воде, впервые в истории Екатеринбурга проедет на мотоцикле прямо по акватории Городского пруда.

В 11:30 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию «Особенности посевной кампании 2026 года в Свердловской области». В пресс-конференции примут участие министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова, директор «Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН» Никита Зезин. Онлайн-трансляция будет доступна на официальном RuTube-канале «Интерфакса».

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная подготовке к проведению всероссийской акции «Ночь музеев – 2026» в Свердловской области. О теме, программе мероприятий, перечне учреждений, участвующих в акции и ценных экспонатах расскажут министр культуры Свердловской области Илья Марков, заместитель директора Департамента культуры администрации Екатеринбурга Любовь Бондаренко, директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никита Корытин, директор Нижнесинячихинского музея-заповедника деревянного зодчества и народного искусства имени И. Д. Самойлова Валентина Ращектаева, директор музея истории камнерезного и ювелирного искусства Юлия Ильина, директор Каменск-Уральского краеведческого музея им. И. Я. Стяжкина Игорь Постников.

Всероссийская акция «Ночь музеев» в этом году пройдет 16 мая.

