15 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

15 мая, пятница

В 9:30 от центрального входа в администрацию Екатеринбурга отправятся участники пресс-тура, посвященного очистке Исети. У журналистов будет возможность узнать о технологии сбора мусора, а также снять процесс, с берега, с воды и с моста.

В 10:00 на площадке Дома журналистов (Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, 1) состоится пресс-конференция, посвященная Всероссийскому библиотечному конгрессу и XXX Ежегодной конференции Российской библиотечной ассоциации. В мероприятии примут участие министр культуры Свердловской области Илья Марков, заместитель директора департамента культуры администрации Екатеринбурга Любовь Бондаренко, директор Свердловской областной универсальной научной библиотеки им. Белинского Ольга Титова, директор муниципального объединения библиотек города Екатеринбурга Ирина Черемисинова, заместитель генерального директора ОАО АК «Уральские Авиалинии» Александр Зиновьев, писатель Сергей Ивкин. Спикеры расскажут о ключевых событиях проекта «Библиотечная столица России – 2026», новых форматах и культурных инициативах, которые будут реализованы в Екатеринбурге, о специальных программах и сюрпризах для жителей города, а также о партнерских проектах, направленных на развитие культурной среды региона. Отдельное внимание участники встречи уделят запуску тематического «книжного экспресса» в Екатеринбургском метрополитене и новым литературным проектам.

В 13:00 от центрального входа в администрацию Екатеринбурга отправятся участники пресс-тура на противопожарную опашку городских лесов и залесенных территорий. Организаторы покажут, как именно происходит обустройство минерализованных полос, и расскажут, как Екатеринбург готовится к пожароопасному сезону.

