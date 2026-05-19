19 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

19 мая, вторник

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится очередное пленарное заседание. С отчетом об исполнении бюджета города за I квартал 2026 года перед депутатами выступит директор департамента финансов Юлия Медведева. Также депутаты рассмотрят вопросы о переносе празднования Дня города и о содействии военным комиссариатам.

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию «Об итогах отопительного сезона в Екатеринбурге и ремонтной кампании оборудования объектов ЖКХ». В пресс-конференции примут участие: заместитель главы администрации Екатеринбурга Владимир Гейко, директор филиала «Свердловский» Группы «Т Плюс» Павел Родин, исполнительный директор «Екатеринбургской теплосетевой компании» Андрей Шмельков, директор свердловского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Георгий Козлов. Онлайн-трансляция будет доступна на официальном RuTube-канале «Интерфакса».

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится совместное заседание постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике, постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения и постоянной комиссии по социальной защите и здравоохранению.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам работы в первом квартале по новым правилам налогового регулирования предпринимательской деятельности. Об основных результатах первого квартала после изменений налогового регулирования, количестве обращений в адрес бизнес-омбудсмена и мерах поддержки предпринимателей расскажут уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх и заместитель руководителя Управления ФНС России по Свердловской области Марина Рябова.

В 13:10 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится совместное заседание постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике и постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения.

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная психолого-психотерапевтической помощи ветеранам СВО и их семьям в Свердловской области. О психологической поддержке и психотерапевтической реабилитации ветеранов СВО и их семей, о работе с детьми военнослужащих и доступности помощи расскажут заместитель руководителя по медицинскому сопровождению филиала фонда «Защитники Отечества» по Свердловской области Мадина Пайгина, главный внештатный специалист по психотерапии Министерства здравоохранения Свердловской области, руководитель Свердловской областной клиники неврозов «Сосновый бор» Михаил Перцель, директор Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Ладо» Ирина Пестова и исполнительный директор Свердловской региональной общественной организации социализации и реабилитации детей «Пеликан» Зоя Глухих.

