20 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

20 мая, среда

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная реализации и промежуточным итогам проекта «Вода России» в Свердловской области. О проведенных и предстоящих мероприятиях в рамках акции, очищенных водных объектах, работе волонтеров и профилактических мероприятиях расскажут министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов, и. о. директора природного парка «Река Чусовая» Степан Промышленников (по ВКС) и заместитель главы Кушвинского муниципального округа Вячеслав Кожевников (по ВКС).

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению литературно-просветительского проекта «Большая страна – большая книга» в рамках ХХ Городского фестиваля книги и чтения «Читай, Екатеринбург!". О программе фестиваля, литературной премии «Большая книга» и актуальных вопросах современного литературного творчества расскажут заместитель директора департамента культуры администрации Екатеринбурга Любовь Бондаренко, главный библиотекарь Муниципального объединения библиотек Екатеринбурга Ксения Кузнецова, писатель, критик, журналист, обозреватель «Российской газеты» Павел Басинский, поэт, прозаик, журналист Екатерина Барбаняга, писатель, переводчик Яна Вагнер и писатель, преподаватель Анна Баснер.

ХХ городской фестиваль книги и чтения «Читай, Екатеринбург!" проходит с 18 по 22 мая на площадках Муниципального объединения библиотек города.

