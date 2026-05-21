21 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

21 мая, четверг

В 10:00 от центрального входа администрации Екатеринбурга отправится пресс-тур по объектам ФКГС. На примере трех объектов (2 очереди парка 50-летия ВЛКСМ и сквера Авета Тертеряна) представителям СМИ покажут, как реализуется программа по формированию комфортной городской среды в Екатеринбурге. Главным спикером мероприятия выступит заместитель главы города Александр Толкачев. Кроме того, специалисты подробно расскажут о текущих работах в парке 50-летия ВЛКСМ, об очистке водоемов, и о том, какие перспективы у сквера Авета Тертеряна.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная началу летнего туристического сезона в Свердловской области. О популярных туристических направлениях Среднего Урала, планах на предстоящий сезон, ожидаемом турпотоке и особенностях туризма в летний период расскажут и. о. директора департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Татьяна Белик и президент Уральской ассоциации туризма, глава уральского отделения Российского союза туриндустрии Михаил Мальцев.

В 17:00 на паркете главного учебного корпуса УрФУ (Екатеринбург, ул. Мира, 19) состоится III дипломатический бал Уральского федерального университета. В программе бала: живая музыка, пышные наряды, традиционные русские забавы и танцевальная программа от студентов Департамента международных отношений УрФУ. В мероприятии примут участие представители правительства Свердловской области, администрации Екатеринбурга и иностранных дипломатических учреждений, аккредитованных в Екатеринбурге.

Бал этого года приурочен к Международному фестивалю молодежи, который пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября.

