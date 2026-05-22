22 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

22 мая, пятница

В 10:30 начнется церемония подписания соглашений о сотрудничестве в туристической сфере между Свердловской областью и столицей Казахстана – Астаной (Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44, «Атриум Палас отель»). Мероприятие пройдет в рамках роуд-шоу, направленного на укрепление межрегиональных связей и развитие туристического обмена. В состав делегации Астаны вошли 25 участников, среди которых представители государственных органов, центра развития туризма Astana Tourism, туроператоров, гостиничного бизнеса, авиакомпаний, туристских объектов и других предприятий туристской индустрии. Состоятся презентации и B2B-встречи с представителями свердловского туристского сообщества. Стороны обсудят перспективы дальнейшего сотрудничества, реализацию совместных проектов.

В 10:30 – приветствие и презентации.

В 12:15 – подписание двусторонних меморандумов.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная подготовке к проведению Единого государственного экзамена на территории Свердловской области. О сроках проведения ЕГЭ в 2026 году, количестве пунктов проведения, требованиях к выпускникам, борьбе со стрессом и методах подготовки к экзаменам расскажут министр образования Свердловской области Светлана Тренихина, начальник отдела содержания и функционирования общего образования департамента образования администрации Екатеринбурга Екатерина Шарипова, директор гимназии № 13 Екатеринбурга Римма Стихина и медицинский психолог областного центра психологической поддержки детей и подростков филиала Свердловской областной клинической психиатрической больницы «Детство» Владимир Гисцев.

В 11:30 в Полевском ветеринарные специалисты Свердловской области проведут учения по ликвидации условного очага ящура (ул. Свердлова, 19). Участие в учениях примет заместитель директора департамента ветеринарии Свердловской области Игорь Стрельцов.

В 11:30 – смотр готовности Сводного областного мобильного противоэпизоотического отряда на площадке за зданием администрации Полевского муниципального округа (ул. Свердлова, 19.

В 12:00 – ликвидация условного очага ящура (Полевской муниципальный округ, пос. Красная Горка, ул. Ленина, 1г).

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная профилактике мошенничества в отношении взрослых и детей в Свердловской области. О новых видах мошенничества, распространенных способах обмана граждан, в том числе при покупке автомобилей из-за рубежа, о вовлечении детей в преступные схемы, а также о том, как противостоять манипуляциям злоумышленников, расскажут начальник УМВД России по Екатеринбургу полковник полиции Виктор Позняк, заместитель директора учебно-научного центра «Информационная безопасность» УрФУ Николай Домуховский и медицинский психолог областного центра психологической поддержки детей и подростков филиала Свердловской областной клинической психиатрической больницы «Детство» Владимир Гисцев.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube