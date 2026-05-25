25 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

25 мая, понедельник

В 10:30 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная старту купального сезона в Свердловской области. О статистике и причинах несчастных случаев, произошедших на водоемах Свердловской области в этом году, требованиях безопасности к пляжам, предварительных результатах проб и соответствии качества воды санитарным правилам и нормам, а также о прогнозе погоды на ближайшие недели расскажут заместитель руководителя ГУ МЧС России по Свердловской области Алексей Морозов, начальник отдела надзора по коммунальной гигиене Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Иван Вагнер и главный синоптик Уральского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Галина Шепоренко.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная старту фестиваля «Лето на Заводе» в Сысерти. О теме предстоящего сезона, новом формате работы фестиваля, программе мероприятий и планах по обустройству территории расскажут креативный директор и сооснователь кластера «На Заводе» Илья Орлов-Бунин, продюсер событийной программы кластера «На Заводе» Артем Белоусов и продюсер событийной программы кластера «На Заводе» Натали Пептонару.

Фестиваль «Лето на Заводе» проводится на площадке креативного кластера, который располагается на заводе Турчаниновых-Соломирских в Сысерти. Фестиваль проводится в седьмой раз, в этом году он стартует 30 мая.

В 15:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная Уральской бизнес-неделе в 2026 году. О ключевых мероприятиях недели предпринимательства, действующих инструментах и мерах поддержки, а также о способах защиты прав и законных интересов бизнеса в эпоху санкционного давления, а также о проведении региональной премии промышленников и предпринимателей «Премия № 1» расскажут заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин; уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх; президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин; первый вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Александр Породнов; председатель Свердловского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Леонид Гункевич и председатель Свердловского областного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Илья Тыщенко.

Ежегодно 26 мая отмечается День российского предпринимательства.

В 15:00 состоится торжественное мероприятие, посвященное 30-летию Постоянного представительства Республики Татарстан в Свердловской области (Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 24). Ожидается участие заместителя губернатора Свердловской области Азата Салихова, директора департамента внутренней политики Свердловской области Натальи Гурченок. Гостей праздника ждут выставка, рассказывающая об истории постпредства, а также концерт с участием звезд эстрады Республики Татарстан. В программе прозвучат национальные песни, произведения классической музыки и популярные вокальные композиции.

