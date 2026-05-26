26 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

26 мая, вторник

В 10:00 в международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо» (Екатеринбург, бульвар Экспо, 2а, павильон № 3) состоится открытие форума-выставки сырья, оборудования и решений в химической промышленности «ХимТех Урал». Старт форуму-выставке даст первый заместитель губернатора Свердловской области-министр промышленности и науки Алексей Шмыков.

В 11:00 пресс-центр информационного агентства «Интерфакс» в Екатеринбурге организует онлайн-пресс-конференцию «Тенденции на рынке жилой недвижимости: условия оформления сделок и меры соцподдержки для жителей Свердловской области», приуроченную к социальному проекту «XXII День недвижимости» в Екатеринбурге. В пресс-конференции примут участие президент Уральской палаты недвижимости Василий Олейников, первый заместитель директора Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области Лилия Карпухина, заместитель начальника отдела государственной регистрации недвижимости в электронном виде и арестов управления Росреестра по Свердловской области Кристина Молокова, начальник отдела организации социальных выплат отделения Социального фонда России по Свердловской области Алена Кузнецова. Трансляция пресс-конференции будет доступна на официальном RuTube-канале «Интерфакса».

В 12:00 в парке Маяковского в очном формате состоится пресс-конференция ТАСС, посвященная открытию сезона летнего театра. О культурно-развлекательной программе и нововведениях текущего сезона театра в парке Маяковского, гастролях артистов и ожидаемом количестве зрителей расскажут заместитель директора департамента культуры администрации Екатеринбурга Любовь Бондаренко, директор парка Маяковского Павел Зубакин, художественный руководитель летнего театра в парке Маяковского Светлана Мишкина и танцовщица, хореограф, участница спектакля «Маяковский. Встреча» Евгения Турушкина. После пресс-конференции состоится выступление Дениса Галушко, Марфы Мельковой и Александра Моллера, а также чаепитие с пончиками. Трансляция будет доступна на странице пресс-центра «ТАСС-Урал» во «ВКонтакте».

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.

В 14:00 в штаб-квартире РМК (Екатеринбург, ул. Горького, 57, конференц-зал, 2 этаж) состоится пресс-конференция, посвященная турниру по боксу и бою за титул чемпиона мира. О подготовке к боям, участниках, а также о титульных поединках расскажут: абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе Дмитрий Бивол; немецкий боксер-профессионал, № 1 рейтинга IBF Михаэль Айферт; генеральный директор «РМК Боксинг Промоушен» (RCC Boxing Promotion) Герман Титов; боксер «РМК Боксинг Промоушен», чемпион мира по версии IBA (боксирует за титул WBA Gold) Всеволод Шумков; боксер «РМК Боксинг Промоушен» (боксирует в отборочном поединке на титул WBA World) Мухаммад Шехов; боксер «РМК Боксинг Промоушен», чемпионом мира по версии IBA (боксирует за титул WBA Gold) Вадим Туков.

Видеотрансляция пресс-конференции будет доступна на официальном сайте ТАСС.

