27 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

27 мая, среда

В 09:15 состоится открытие областного спортивного фестиваля «Большие студенческие игры Профтеха» на площадке кампуса УрФУ «Новокольцовский» (Екатеринбург, ул. Универсиады, 7, вход через Общественный центр). В мероприятии примут участие заместитель губернатора – министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова, министр образования Свердловской области Светлана Тренихина. Фестиваль объединит 88 техникумов и колледжей региона. В течение дня участникам предстоит пройти 11 интерактивных спортивных зон на скорость, ловкость и смекалку, ответить на вопросы квиза, а также преодолеть пять этапов командного марафона, выполняя задания на время.

В 10:00 в гостинице Novotel (Екатеринбург, ул. Энгельса, 7, 2-й этаж) состоится открытие VIII Всероссийской конференции «Сохраним семью для ребенка! Приюты для матерей с детьми: новый этап профилактики социального сиротства в России». В конференции примут участие более 150 специалистов государственных, общественных и религиозных организаций, оказывающих комплексную помощь семьям с детьми в кризисной ситуации, из 38 регионов России и Республики Беларусь. В течение трех дней конференции пройдут публичные интервью с руководителями крупнейших благотворительных фондов, а также мастер-классы для руководителей и сотрудников НКО с участием ведущих экспертов страны.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная обеспечению детской безопасности в период летних каникул в Свердловской области. О статистике детского травматизма на дорогах и в городе, профилактике ДТП с участием детей и работе с трудными подростками расскажут руководитель отделения пропаганды безопасности дорожного движения управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области капитан полиции Галина Кравченко, заместитель начальника организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних Управления по организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Свердловской области Ксения Шапошникова, специалист отдела профилактики и комплексной безопасности образования министерства образования Свердловской области Юлия Посадова и заместитель главного врача по хирургии, врач травматолог-ортопед высшей квалификационной категории Детской городской клинической больницы № 9 Екатеринбурга Араик Петросян.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению Сабантуя в Свердловской области. О программе празднования, ярмарках, интерактивных площадках и национальных подворьях, а также об ожидаемом количестве участников расскажут заместитель министра культуры Свердловской области Роман Дорохин, заместитель главного государственного инспектора безопасности дорожного движения Свердловской области Денис Митряшов, руководитель конгресса татар «Татары Урала» Фавия Сафиуллина, заместитель председателя Свердловской общественной организации «Курултай башкир» Валерия Тюменцева и проектный менеджер регионального отделения общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России» Свердловской области Анастасия Корысткина.

Сабантуй в Свердловской области пройдет 31 мая на территории загородного клуба «Белая лошадь» Сысертского городского округа.

В 14:30 в «Точке кипения – Екатеринбург» (ул. Бориса Ельцина, 3а) пройдет круглый стол «Инвестировать нельзя отказать в финансировании новых проектов в ИТ», на котором соберутся представители региональной власти, институтов развития, научного сообщества и реального бизнеса для обсуждения актуальных вопросов цифровизации промышленных компаний в сегодняшних экономических условиях.

