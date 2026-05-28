28 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

28 мая, четверг

В 10:00 от главного входа в администрацию Екатеринбурга отправятся участники пресс-тура, посвященного старту летней оздоровительной кампании. Планируется посещение лагерей «Чайка» и «Уральские самоцветы». Журналистам покажут, как идет подготовка к приему детей в лагере «Чайка», в программе осмотр новой котельной, корпуса и столовой. В «Уральских самоцветах» уже начался отдых ребят – там работают кружки, бассейн и спортивные секции.

В 10:00 на площадке отеля Hyatt Regency (Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 8) начнет работу Всероссийская конференция «Современное такси». В программе: первые итоги локализации такси, дефицит водителей, перевозка детей, мошенничество в такси, а также влияние на тарифы и доступность для пассажиров. Для СМИ будет организована пресс-конференция. С подробной программой можно ознакомиться здесь.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная старту детской летней оздоровительной кампании в Свердловской области. О подготовке детских лагерей к летнему сезону, результатах проверок и алгоритме получения путевок расскажут заместитель министра образования Свердловской области Никита Сафин, врио заместителя начальника Главного управления – начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Свердловской области, полковник внутренней службы Сергей Махнев, начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Светлана Сычева, руководитель ресурсного детского центра «Уральские каникулы» Артем Мелентьев и начальник загородного центра «Дружба» Евгений Семенков.

В 14:00 в Уральском институте управления – филиале РАНХиГС при президенте РФ (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 66) состоится торжественное открытие Уральского экспертного форума при полпреде президента РФ «УрФО – территория возможностей». Темы для обсуждения: создание инфраструктуры социальной архитектуры на региональном и муниципальном уровнях, формирование единого механизма поддержки участников СВО и их семей; взаимодействие государственных структур с благотворительными фондами и волонтерскими сообществами; долгосрочная адаптация ветеранов к мирной жизни через образование и карьеру, подготовка социальных архитекторов – специалистов по выстраиванию долгосрочных общественных связей и смыслов.

В 15:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная празднованию Дня защиты детей в Свердловской области. О праздничных мероприятиях в Екатеринбурге, количестве обращений в адрес детского омбудсмена, борьбе с нарушения прав детей в регионе и специфике трудоустройства в подростковом возрасте расскажут уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Татьяна Титова, заместитель директора департамента по труду и занятости населения Свердловской области Наталия Бордюгова, начальник отдела содержания и функционирования воспитательной и профилактической работы, дополнительного образования и оздоровления департамента образования администрации города Екатеринбурга Татьяна Кудинова и продюсер городских культурных событий Ольга Семочкина.

