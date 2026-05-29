29 мая в Свердловской области ожидаются следующие события

29 мая, пятница

С 10:00 до 17:00 в Горном университете (пер. Университетский, 7) пройдет XXII День недвижимости. На площадке будут проводить консультации для горожан государственные учреждения: Федеральная налоговая служба, Фонд капитального ремонта, а также областные ведомства – Управление Росреестра, Департамент государственного жилищного и строительного надзора, Пенсионный фонд. Гостям мероприятия дадут разъяснения по новым законам, изменениям или нововведениям в сфере недвижимости. Можно будет узнать о новых банковских продуктах и программах страховых компаний. Посетители смогут познакомиться с недавно запущенными проектами застройщиков Екатеринбурга. Для широкой аудитории программа выступлений в этом году сосредоточена вокруг новых форматов оформления сделок с недвижимостью и мер социальной поддержки, доступных жителям Свердловской области в 2026 году. Также запланированы выступления представителей Центрального банка, ФНС, Социального Фонда России.

В 10:00 в Уральском институте управления – филиале РАНХиГС при президенте РФ (Екатеринбург, ул. 8 Марта, 66) продолжит работу Уральский экспертный форум при полпреде президента РФ «УрФО – территория возможностей». Темы для обсуждения: создание инфраструктуры социальной архитектуры на региональном и муниципальном уровнях, формирование единого механизма поддержки участников СВО и их семей; взаимодействие государственных структур с благотворительными фондами и волонтерскими сообществами; долгосрочная адаптация ветеранов к мирной жизни через образование и карьеру, подготовка социальных архитекторов – специалистов по выстраиванию долгосрочных общественных связей и смыслов.

В 10:30 начнется всероссийская акция «Агродиктант», его напишут более 400 екатеринбуржцев. Центральной площадкой проведения акции станет Уральский государственный аграрный университет (Екатеринбург, ул. Тургенева, 23). В мероприятии примет участие заместитель министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Светлана Терехова.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная Всемирному дню без табака и борьбе с курением в Свердловской области. Об основных факторах риска при потреблении табака, особенностях курения электронных сигарет, профилактике и лечении заболеваний дыхательных путей, а также об эффективных способах борьбы с вредной привычкой расскажут заместитель главного врача по лекарственной терапии Свердловского областного онкологического диспансера Владислав Петкау, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Свердловской области по медицинской профилактике Мария Емельянова, врач-пульмонолог амбулаторно-диагностического отделения Областного клинического медицинского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Анна Макарова и клинический психолог, заведующая консультационно-оздоровительным отделом областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Анна Ткач.

В 16:00 в Екатеринбургском реабилитационном центре для детей-инвалидов (Екатеринбург, ул. Ляпустина, 4, актовый зал) состоится презентация инклюзивного проекта Свердловской филармонии – «Музыка с потолка». В мероприятии примут участие первый заместитель министра социальный политики Свердловской области Евгений Шаповалов, директор Екатеринбургского реабилитационного центра для детей-инвалидов Андрей Голиков, директор Свердловской государственной академической филармонии Рустем Хасанов, педагог Школы архитектурно-художественного творчества УрГАХУ Ксения Потапова.

В 15:00 – трансфер от здания Свердловской филармонии (Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 38а).

