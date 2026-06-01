1 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

1 июня, понедельник

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению XVII Уральского демографического форума. Об основных актуальных направлениях форума, ключевых исследованиях, спикерах, а также о механизмах демографического развития расскажут директор Института экономики УрО РАН, член Общественной палаты РФ, д.э.н. Юлия Лаврикова, руководитель центра социоэкономической динамики Института экономики УрО РАН, д.э.н. Ольга Козлова, ответственный секретарь координационного совета Национальной родительской ассоциации, член коллегии Минпросвещения России Алексей Гусев, ответственный секретарь Свердловского областного отделения Национальной родительской ассоциации Людмила Золотницкая и заместитель директора по исследованиям и разработкам Института экономики и управления УрФУ, д.э.н., профессор Анна Багирова.

XVII Уральский демографический форум пройдет в Екатеринбурге с 3 по 5 июня на площадке Института экономики УрО РАН. Тема форума – «Основные тренды в демографических событиях: проблемы и решения».

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная защите прав и интересов несовершеннолетних в Свердловской области, приуроченная к Международному дню защиты детей. Об особенностях регистрации сделок с недвижимостью с участием ребенка, взыскании алиментов, а также о правовой защите несовершеннолетних расскажут вице-президент Нотариальной палаты Свердловской области Екатеринбурга Наталья Сидоркина, помощник руководителя ГУФССП России по Свердловской области Юлия Кулишова, начальник отдела государственной регистрации недвижимости № 1 Управления Росреестра по Свердловской области Елена Ялунина и член исполнительного комитета Свердловского регионального отделения Ассоциация юристов России Юрий Подольский.

