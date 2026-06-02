2 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

2 июня, вторник

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, большой зал заседаний комиссий, к. 422) состоится внеочередное заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности.

В 11:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по муниципальной собственности.

В 11:00 на площадке креативного кластера «Домна» (ул. Вайнера, 16, сбор участников и гостей события – с 10:30) состоится открытие бизнес-миссии Москвы в Свердловской области. Делегация Москвы – представители объектов показа, отелей и крупных московских туроператоров – презентует насыщенную событийную повестку и туристические возможности, в том числе проекты для молодежи и подростков и летние туристические предложения. Один из них – главный проект сезона «Лето в Москве», который объединит свыше 500 площадок во всех районах столицы. Зарегистрироваться можно здесь.

В 11:00 начнется пресс-тур в Центр организации дорожного движения (сбор по адресу: ул. Гурзуфская, 48). Журналистам покажут, как работает интеллектуальная экосистема видеонаблюдения и видеоаналитики NetVision, разработанная в Самаре для контроля за использованием средств индивидуальной мобильности. Она позволяет фиксировать нарушения, допущенные пользователями электросамокатов и электровелосипедов.

В 12:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, большой зал заседаний комиссий, к. 422) состоится заседание постоянной комиссии по безопасности жизнедеятельности населения.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится совместное заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью и постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию.

