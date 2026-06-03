3 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

3 июня, среда

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная 90-летию Свердловской филармонии. Об исторической и культурной значимости Свердловской филармонии для региона, праздничных мероприятиях, а также о проектах и планах учреждения расскажут министр культуры Свердловской области Илья Марков, директор Свердловской филармонии Рустем Хасанов, председатель правления Союза концертных организаций России Ольга Хомова (ВКС) и член Совета при президенте РФ по культуре и искусству Екатерина Мечетина (ВКС).

В 12:30 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, большой зал заседаний комиссий, к. 422) состоится заседание постоянной комиссии по развитию образования, науки, физической культуры, спорта и молодежной политике.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная 100-летнему юбилею уральской научной школы органической химии. О достижениях уральских химиков-органиков за время существования школы, а также об инновационных разработках в области органической химии за последние годы расскажут председатель объединенного ученого совета по химическим наукам УрО РАН, главный научный сотрудник Института органического синтеза им. И. Я. Постовского УрО РАН академик Валерий Чарушин, директор ИОС УрО РАН, профессор РАН, д. х. н. Егор Вербицкий и директор Химико-технологического института Уральского федерального университета, профессор РАН, д. х. н. Михаил Вараксин.

В 14:00 в гордуме Екатеринбурга (пр. Ленина, 24а, большой зал заседаний комиссий, к. 422) состоится заседание постоянной комиссии по социальной защите и здравоохранению.

В 14:00 в Технопарке высоких технологий Свердловской области (Екатеринбург, ул. Конструкторов, 5) состоится координационное совещание по вопросу «Производительность без потерь: практики устойчивого роста предприятий». Участие в совещании примет первый заместитель губернатора Свердловской области – министр промышленности и науки Алексей Шмыков. На мероприятии будут презентованы реальные кейсы повышения эффективности предприятий, участники обсудят цифровую кооперацию и другие актуальные вопросы.

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