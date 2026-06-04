4 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

4 июня, четверг

В 09:30 в Октябрьском районном суде Екатеринбурга начнется рассмотрение иска об изъятии в доход государства более 500 млн рублей, полученных коррупционным путем. Ответчиками по иску выступают 5 юридических лиц и 17 физических лиц, среди которых Сергей Гайда (бывший замминистра ЖКХ Свердловской области), Вадим Пильников (экс-глава Дегтярска) и его бывший заместитель Виктор Солдатов.

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится заседание постоянной комиссии по бюджету и экономической политике.

В 11:00 администрация Екатеринбурга проведет пресс-тур сбору голосов за парки, скверы и набережные, которые будут благоустроены по программе «Формирование комфортной городской среды». Сбор у входа в здание мэрии на углу ул. 8 Марта и пер. Театральный.

В 11:30 в Екатеринбурге (ул. Азина, 23) специалисты Екатеринбургской теплосетевой компании проведут гидравлические испытания трубопроводов с помощью передвижной установки. В рамках подготовки к зиме энергетики проверят на прочность магистральные трубопроводы протяженностью около 15 км – от ул. Азина до Малышевского моста. На вопросы ответят: Андрей Шмельков, исполнительный директор АО «ЕТК»; Артем Соколов, начальник железнодорожного района АО «ЕТК».

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная объявлению финалистов Всероссийской литературно-критической премии «Неистовый Виссарион». Автор идеи и секретарь премии, сотрудник Свердловской областной библиотеки им. В. Г. Белинского Евгений Иванов, заведующий отделом культурно-просветительских проектов и программ Свердловской областной библиотеки им. В. Г. Белинского Артем Тихомиров и ответственный секретарь журнала «Урал», критик, сценарист, член жюри Константин Богомолов назовут имена финалистов, расскажут о количестве участников и критериях оценивания, поделятся планами по масштабированию проекта.

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube