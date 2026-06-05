5 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

5 июня, пятница

В 12:00 на площадке Hyatt Regency Yekaterinburg (ул. Бориса Ельцина, 8, зал Silver, 2 этаж) в рамках Европейско-Азиатского правового конгресса пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет пресс-конференцию «Взаимодействие власти, бизнеса и образования для достижения технологического лидерства – синтез права и технологий». В пресс-конференции примут участие ректор Уральского государственного юридического университета им. В.Ф. Яковлева Владимир Бублик, ректор Московского государственного университета им. О.Е. Кутафина, сопредседатель Ассоциации юристов России Виктор Блажеев, директор по работе с органами власти АО «Группа Синара» Михаил Бойко, заместитель генерального директора по правовому обеспечению и корпоративному управлению АО «Концерн «Уралвагонзавод» Роман Васиян.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная празднованию Дня русского языка. О влиянии социальных сетей и трендов на состояние современного русского языка, борьбе с ненормативной лексикой в школах, а также о программе празднования Пушкинского дня в Литературном квартале расскажут первый заместитель министра образования Свердловской области Жанна Фрицко, доктор филологических наук, директор департамента «Филологический факультет» УрФУ Анна Плотникова и директор Объединенного музея писателей Урала Ирина Евдокимова.

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