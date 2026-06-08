8 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

8 июня, понедельник

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная профилактике ожоговых травм в летний период. О статистике развития рака кожи на фоне солнечного воздействия, основных причинах детских ожогов и внутренних ожогах расскажут главный врач Свердловского областного кожно-венерологического диспансера, главный детский дерматолог министерства здравоохранения Свердловской области Марина Уфимцева и и.о. заведующего хирургическим торакальным отделением областной детской клинической больницы № 9, торакальный хирург Татьяна Мликова.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная празднованию Дня России в Свердловской области. О программе праздничных мероприятий, площадках их проведения и участвующих коллективах расскажут министр культуры Свердловской области Илья Марков, заместитель директора департамента культуры администрации Екатеринбурга Любовь Бондаренко, директор Уральского центра народного искусства имени Е.П. Родыгина Марина Боровкова и художественный руководитель Уральского государственного духового оркестра, заслуженный деятель искусств России Александр Павлов.

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