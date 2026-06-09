9 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

9 июня, вторник

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится очередное пленарное заседание. Депутаты обсудят актуальные проблемы защиты прав потребителей и размещения нестационарных торговых объектов, туристический налог, внесут изменения в бюджет города.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная результатам участия гоночной команды Сергея Карякина в международном ралли Taklimakan Rally 2026. О результатах участия уральской команды в ралли, особенностях этого заезда и планах на текущий сезон расскажут пилот гоночной команды Сергея Карякина, мастер спорта России международного класса Сергей Карякин и штурман команды Антон Власюк.

Taklimakan Rally – международное ралли, которое длилось с 16 мая по 3 июня. Маршрут проходил по территории КНР, его протяженность составила около 8 тысяч километров.

В 18:00 в «Доме кино» (Екатеринбург, ул. Луначарского, 137, большой зал) состоится торжественная церемония открытия Международного фестиваля китайского кино. Ожидается, что в мероприятии примут участие заместитель министра культуры Свердловской области Юлия Прыткова, генеральный консул Китайской Народной Республики в Екатеринбурге Ло Шисюн, руководитель департамента по международным кинопоказам Роскино Софья Егорова, а также заместитель директора Китайского киноканала Тан Кэ и актёр фильма «Охота за тенью» Ли Чжэкунем.

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