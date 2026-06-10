10 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

10 июня, среда

В 07:50 в регистрационном отделении Свердловской Госавтоинспекции (Екатеринбург, ул. III Интернационала, 15) состоится торжественное вручение государственных регистрационных знаков с новым кодом региона.

В 10:00 состоятся масштабные тактико-специальные учения (соревнования профессионального мастерства) среди фельдшерских бригад трассовых пунктов Территориального центра медицины катастроф Свердловской области (ул. Малопрудная, 6). В соответствии с легендой учений участники будут оказывать помощь пострадавшим в массовом ДТП, выполнять аварийно-спасательные работы. Кроме того, они продемонстрируют творческий потенциал в конкурсе кулинарного мастерства и стенгазет.

В 11:00 на площадке креативного кластера «Домна» (Екатеринбург, ул. Вайнера, 16) начнется кастинг городского конкурса «Мисс Екатеринбург – 2026».

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная началу полевого сезона уральских ученых. Об экологических исследованиях на Урале, реконструкции геологических событий палеозойской эры, а также об этнографических исследованиях расскажут заведующий лабораторией функциональной экологии наземных животных Института экологии растений и животных УрО РАН Владимир Вершинин, старший научный сотрудник лаборатории литологии Института геологии и геохимии им. А.Н. Заварницкого УрО РАН Олег Мельничук и заведующий Центром этноистории Института истории и археологии УрО РАН Ирек Атнагулов.

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