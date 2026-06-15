15 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

15 июня, понедельник

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная профилактике ДТП на пешеходных переходах в Екатеринбурге. О статистике ДТП на регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходах в Екатеринбурге, их причинах и профилактике, аварийных участках в городе, а также о надзорной деятельности в части приведения улично-дорожной сети в соответствие с требованиями безопасности расскажет начальник ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу Роман Ярыш.

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