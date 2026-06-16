16 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

16 июня, вторник

В 10:00 в Законодательном собрании Свердловской области (Екатеринбург, ул. Ельцина, 10, 6 этаж) состоится очередное пленарное заседание. С докладом о результатах деятельности правительства региона выступит губернатор Свердловской области Денис Паслер. Кроме того в повестке – вопрос о назначении выборов депутатов заксобрания.

В 13:00 в Екатеринбурге у Дворца молодежи (пр. Ленина, 1) состоится торжественная церемония открытия памятника уральскому режиссеру Алексею Балабанову, посвященная событию пресс-конференция – в 14:00 (сбор представителей СМИ на КПП № 2, со стороны ул. Московской с 11:40 до 12:15). В пресс-конференции примут участие: первая жена режиссера Ирина Балабанова и старший сын Федора Балабанова, актер Алексей Чадов, актер Леонид Бичевин, киновед Любовь Аркус, скульптор Мейрам Баймуханов (автор памятника).

В церемонии открытия памятника запланировано участие кинорежиссера Никиты Михалкова, председателя Российского военно-исторического общества, 1-го секретаря Союза писателей России Владимира Мединского, губернатора Свердловской области Дениса Паслера, главы Екатеринбурга Алексея Орлова. В церемонии также примут участие рок-музыканты Сергей Бобунец, Настя Полева, Егор Белкин, Александр Пантыкин, Владимир Шахрин.

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