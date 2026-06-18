18 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

18 июня, четверг

В 09:08 на железнодорожном вокзале Екатеринбурга (Екатеринбург, ул. Вокзальная, 22, 1-я платформа) состоится торжественная встреча «Театрального поезда», на котором прибудут коллективы из Кургана и Челябинска. В мероприятии примут участие министр культуры Свердловской области Илья Марков, заслуженный работник культуры России, председатель свердловского отделения Союза театральных деятелей России Светлана Учайкина, народный артист РФ, заслуженный артист РФ, секретарь СТД РФ Сергей Угрюмов, представители театров Екатеринбурга и Свердловской области, студенты театрального института, колледжа искусств и культуры и актеры любительских театров Екатеринбурга.

В 10:00 начнется театрализованное шествие по маршруту: Железнодорожный вокзал – Литературный квартал в сопровождении оркестра.

В 10:00 на площадке «Синара Центра» (Екатеринбург, Верх-Исетский бульвар, 15/4, главный вход, 2-й этаж) состоится конференция «Три десятилетия стратегического партнерства: вместе пишем новую главу китайско-российской дружбы для грядущих поколений». Мероприятие посвящено 30-летию установления российско-китайских отношений стратегического партнерства и 25-летию подписания Договора о добрососедстве дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой. С приветственными словами выступят министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслав Ярин, представитель министерства иностранных дел Российской Федерации в Екатеринбурге Александр Харлов, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, а также чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики в Российской Федерации Чжан Ханьхуэя по видеосвязи.

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