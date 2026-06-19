19 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

19 июня, пятница

В 13:00 в пресс-центре «ТАСС-Урал» состоится пресс-конференция, посвященная старту музыкального фестиваля «Уральская ночь музыки». Об особенностях фестиваля этого года, программе, площадках и хедлайнерах, а также о мерах безопасности расскажут заместитель губернатора – министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова, министр культуры Свердловской области Илья Марков, и. о. директора департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Татьяна Белик, заместитель директора департамента культуры администрации Екатеринбурга Любовь Бондаренко, директор фестиваля «Уральская ночь музыки» Екатерина Шубенко, лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин, музыковед, писательница Вера Таривердиева, основатели и руководители группы СмешBand Марина Ланда и Сергей Васильев.

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