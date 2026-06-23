23 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

23 июня, вторник

В 10:00 в гордуме Екатеринбурга (пер. Банковский, 3 / пер. Театральный, 4, 5 этаж, к. 527) состоится очередное пленарное заседание. С отчетом о деятельности администрации города перед депутатами выступит глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная XI фестивалю классической музыки «Безумные дни» в Свердловской области. О смыслах и задачах проекта, программе и тематике, а также об основных площадках, количестве и географии участников расскажут заместитель министра культуры Свердловской области Лариса Вакарь, руководитель департамента творческого планирования Свердловской филармонии Юлия Ивачева, главный приглашенный органист Свердловской филармонии Иван Царев и композитор, участник фестиваля Кузьма Бодров (ВКС).

XI Международный музыкальный фестиваль «Безумные дни» пройдет в Екатеринбурге с 25 по 28 июня. Часть мероприятий проекта пройдут в Заречном.

В 14:15 в Орджоникидзевском суде Екатеринбурга начнется процесс по делу Анастасии Чернецкой, обвиняемой в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

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