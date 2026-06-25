25 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

25 июня, четверг

В 10:30 на площадке библиотеки имени В.Г. Белинского (Екатеринбург, ул. Белинского, 15) состоится Международная научно-практическая конференция «Без лжи и фальши: защита исторической памяти». В 11:00 начнется пленарное заседание конференции, где обсудят вопросы противодействия попыткам пересмотра и искажения исторической правды. Также запланирована работа секций и круглых столов. Почетными гостями конференции станут заместитель полпреда РФ в УрФО Сергей Рындин, министр культуры Свердловской области Илья Марков, сенатор Виктор Шептий, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, директор департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Республики Беларусь Олег Воинов. С приветственным словом обратится начальник управления архивами Свердловской области Роман Тараборин.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная программе празднования Дня молодежи на территории Свердловской области. О культурной программе, ее участниках и поддержке молодежи расскажут директор департамента молодежной политики Свердловской области Денис Протасов, заместитель главы Екатеринбурга Марина Фадеева и председатель Совета регионального отделения «Движения Первых» Свердловской области Ирина Грибан.

В 14:00 в Доме правительства Свердловской области (пл. Октябрьская, 1, 15 этаж) в режиме видео-конференц-связи пройдет заседание регионального кабмина. Собравшиеся рассмотрят ряд проектов постановлений, внесенных разными министерствами и ведомствами.

В 14:00 на набережной реки Исеть у Макаровского моста (Екатеринбург, ул. Олимпийская набережная, 7) состоится пресс-старт фестиваля Свердловской филармонии «Безумные дни». В мероприятии примут участие министр культуры Свердловской области Илья Марков, директор Свердловской филармонии Рустем Хасанов, проректор по молодежной политике УрГУПС Елена Романова.

В 14:00 под Макаровским мостом стартует регата на байдарках, которая станет символическим началом фестиваля классической музыки «Безумные дни». В составе команды – спортсмены Уральского государственного университета путей сообщения. После удара в гонг байдарки начнут движение в сторону университета под музыкальное сопровождение Мясковский-квартета. После старта регаты будет проводиться аккредитация СМИ на фестиваль.

XI Международный музыкальный фестиваль «Безумные дни» пройдет с 25 по 28 июня Екатеринбурге.

В 15:00 на площадке Международного центра искусств «Главный проспект» (Екатеринбург, пр. Ленина, 8) состоится пресс-конференция и экскурсия по выставочным залам проекта «Лица». Проект «Лица» объединил портретную живопись уральских художников разных поколений, художественных школ и творческих взглядов. В рамках мероприятия будут представлены порядка 160 произведений 50 авторов. Куратор проекта – екатеринбургский художник, мастер портрета, член Союза художников России Галина Ремезова.

В 17:00 состоится торжественное открытие выставки.

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