26 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

26 июня, пятница

В 11:00 глава Екатеринбурга Алексей Орлов проинспектирует ход ремонта путепровода на улице Малышева (сбор у Центра современной драматургии, ул. Малышева, 145АФ).

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная проведению XIII Международного джазового фестиваля EverJazz в Свердловской области. О программе и нововведениях фестиваля, участниках и хедлайнерах этого года, а также о развитии джазового искусства расскажут заместитель министра культуры Свердловской области Лариса Вакарь, генеральный директор джаз-клуба и фестиваля EverJazz Ирина Щетникова, проектный менеджер джаз-клуба и фестиваля Всеволод Маукин и лидер группы Sondesur (Аргентина) Олива Росальба.

XIII Международный джазовый фестиваль EverJazz пройдет 4 июля на базе отдыха «Иволга».

В 15:30 на Уральском оптико-механическом заводе пройдет финальный этап корпоративного конкурса талантливой молодежи предприятия – «А ну-ка, девушки»! (Екатеринбург, ул. Восточная, 33б, конференц-зал). Тема конкурса «Узоры народов России», приуроченная к Году народного единства.

В 18:00 в Екатеринбурге состоится общегородской выпускной («УГМК-Арена», ул. Степана Разина, 15). Праздник объединит порядка 11 тысяч человек. В числе приглашенных – 8 тысяч выпускников 11-х классов школ Екатеринбурга, а также отличники из городов Екатеринбургской агломерации, показавшие выдающиеся результаты на ЕГЭ, их родители, педагоги и директора школ. Планируется, что торжественное мероприятие откроет губернатор Свердловской области Денис Паслер, который наградит выпускников, набравших 100 баллов по двум и более предметам на ЕГЭ. С приветственным словом к выпускникам обратится глава Екатеринбурга Алексей Орлов, который также вручит награды стобалльникам, победителям олимпиад и конкурсов.

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