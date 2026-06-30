30 июня в Свердловской области ожидаются следующие события

30 июня, вторник

В 11:00 состоится открытие первой очереди коммерческого центра обработки данных ГК Key Point в Свердловской области (Березовский, ЕКАД, 17-1 км, 1). Ожидается, что участие в мероприятии примет губернатор Свердловской области Денис Паслер.

В 11:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная запуску реалити-шоу «Продюсер города на миллиард» о малых городах России. О смыслах и целях проекта, городах-участниках, программе медиалаборатории в Сысерти, а также о грантовой поддержке реалити-шоу расскажут директор Агентства развития Сысерти, сооснователь кластера «На заводе», лидер проекта «Продюсер города» Ян Кожан, продюсер реалити-шоу «Продюсер города на миллиард» Софья Глухова, глава Тобольска Петр Вагин (ВКС) и руководитель дирекции креативных индустрий Республики Башкортостан Мария Орешникова (ВКС).

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