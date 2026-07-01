1 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

1 июля, среда

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная безопасности дорожного движения в Свердловской области и юбилею Госавтоинспекции. Об истории развития Госавтоинспекции Свердловской области, основных показателях безопасности дорожного движения на территории региона, а также о планах ведомства расскажет заместитель главного государственного инспектора безопасности дорожного движения Свердловской области Дмитрий Кузнецов.

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