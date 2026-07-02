2 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

2 июля, четверг

В 10:00 на площадке Свердловского творческого союза журналистов (Екатеринбург, ул. Клары Цеткин, 1) в очном формате состоится пресс-конференция ТАСС, посвященная федеральной социальной кампании «Продвижение безопасности» и аварийности на дорогах в Свердловской области. О статистике и основных факторах аварийности на дорогах Свердловской области, важности соблюдения скоростного режима, целях, задачах и сроках соцкампании «Продвижение безопасности», а также о профилактической работе со взрослыми и детьми расскажут главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Свердловской области Алексей Спиридонов, заместитель министра образования Свердловской области Ольга Бабченко, начальник отдела организации дорожного движения министерства транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Евгений Мышленник, начальник управления организации медицинской помощи взрослому населению министерства здравоохранения Свердловской области Алексей Столин и эксперт социальной кампании «Продвижение безопасности» Александра Гаврилина.

В 11:00 пресс-центр «Интерфакс-Урал» проведет онлайн-пресс-конференцию начальника отдела по борьбе с картелями УФАС по Свердловской области Ольги Смирновой «Антикартельный контроль в Свердловской области: практика, тенденции и новые механизмы пресечения сговоров». Пресс-конференция будет транслироваться на официальном YouTube-канале «Интерфакса».

В 14:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная завершению театрального сезона в Камерном театре Объединенного музея писателей Урала. Об итогах театрального сезона 2025-2026 года, реконструкции здания Камерного театра и подготовке к театральному фестивалю «Уральский променад» расскажут заместитель министра культуры Свердловской области Лариса Вакарь, директор Объединенного музея писателей Урала Ирина Евдокимова и режиссер Алексей Янковский.

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