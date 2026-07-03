3 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

3 июля, пятница

В 09:30 от главного входа в администрацию Екатеринбурга отправятся участники пресс-тура по площадкам работы трудовых отрядов главы города «Орлята». На 6 площадках можно будет ознакомиться с работой трудовых отрядов по направлениям: археология, культурно-массовые мероприятия, благоустройство, медиа, краеведение и IT. В мероприятии запланировано участие заместителя главы Екатеринбурга Марины Фадеевой.

В 10:00 состоится пресс-подход по случаю выхода на линию брендированного общественного транспорта в рамках проекта «За медицину здорового долголетия» (трамвайная остановка «Улица Академика Парина» в микрорайоне Академический возле поликлиники ЦГКБ № 6). Участие в мероприятии примут заместитель губернатора – министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова, главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава РФ по Центральному федеральному округу Екатерина Иванова и главный врач Областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Мария Емельянова.

В 12:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, приуроченная ко Всемирному дню кардиолога, который отмечается 6 июля. О статистике сердечно-сосудистых заболеваний, инфарктов и инсультов, рисках их возникновения в летний период, тепловых ударах и оказании первой помощи при обмороках расскажут главный внештатный кардиолог министерства здравоохранения Свердловской области Александр Быков, заместитель главного врача по лечебной части Уральского института кардиологии Наталья Спиридонова и заведующая кардиологическим отделением, врач – детский кардиолог Детской городской клинической больницы № 11 Екатеринбурга Елена Шихова.

В 13:00 в пресс-центре ТАСС в гибридном формате состоится пресс-конференция, посвященная итогам проведения в Екатеринбурге Первого всероссийского съезда по высокотемпературной электрохимии. Об инновационных разработках в области энергетики, создании химических источников тока, получении редких металлов и итогах съезда расскажут научный руководитель Института высокотемпературной электрохимии УрО РАН член-корреспондент РАН Юрий Зайков, заведующий лабораторией ионики функциональных материалов Института общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН академик Андрей Ярославцев и заведующий кафедрой неорганической и физической химии Института математики и естественных наук Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х. М. Бербекова, д. х. н. Хасби Кушхов.

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