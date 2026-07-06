6 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

6 июля, понедельник

В 09:00 от здания администрации Екатеринбурга стартует пресс-тур в детский загородный лагерь «Рассветный», где в рамках проекта «Проведи лето с культурой» проходит традиционная творческая смена «Народная культура». В этом году она посвящена Году единства народов России и проходит под девизом «Сила традиций: гармония культур». Подробнее о мероприятиях расскажет руководитель Департамента культуры Администрации города Екатеринбурга Елена Соколова.

В 10:00 в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» начнет работу Международная промышленная выставка «Иннопром».

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