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6 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

6 июля, понедельник

  • В 09:00 от здания администрации Екатеринбурга стартует пресс-тур в детский загородный лагерь «Рассветный», где в рамках проекта «Проведи лето с культурой» проходит традиционная творческая смена «Народная культура». В этом году она посвящена Году единства народов России и проходит под девизом «Сила традиций: гармония культур». Подробнее о мероприятиях расскажет руководитель Департамента культуры Администрации города Екатеринбурга Елена Соколова.
  • В 10:00 в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» начнет работу Международная промышленная выставка «Иннопром».

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