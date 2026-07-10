10 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

10 июля, пятница

В 09:00 в креативном кластере «Домна» (Вайнера, 16) состоится пресс-подход директора СОФПП Валерия Пиличева, посвященный пресс-туру в рекреационный комплекс «Семь озер», созданный благодаря мерам государственной финансовой поддержки. В 09:15 – трансфер в село Киприно. В 11:00 – осмотр комплекса, беседа с владельцем Сергеем Куприяновым.

В 17:0 в Екатеринбурге на площадке Городского библиотечного информационного центра (Антона Валека, 12) «Экспертный клуб Свердловской области» проведет встречу, на которой обсудит с участниками особенности нового политического сезона. Эксперты соберутся, чтобы оценить стартовые позиции и перспективы избирательных кампаний, вызовы, с которыми уже столкнулись политические партии, органы власти и общественность. а также познакомятся с новыми образовательными и социальными проектами.

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