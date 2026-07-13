13 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

13 июля, понедельник

В Екатеринбурге стартует православный фестиваль «Царские дни».

В 11:00 состоится церемония открытия парусной регаты памяти святого цесаревича Алексия (Водноспортивная база ЕМШ ДОСААФ, ул. Малый Конный полуостров, 15).

В 12:00 и 14:00 мастер-классы по колокольному звону для всех желающих. Проводит старший звонарь прихода Сретения Господня города Пушкино Московской области Василий Викторович Вакатов (Звонница храма священномученика Аркадия Екатеринбургского ул. Димитрова, 72А). Вход свободный. Подробная программа фестиваля здесь

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