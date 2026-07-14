14 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

14 июля, вторник

В 10:00 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная IV Уральскому форуму женщин «Создавая жизнь» в Екатеринбурге. О программе форума, тематических секциях, ключевых спикерах, количестве и географии участников, а также о поддержке многодетных родителей и популяризации семейных ценностей расскажут заместитель губернатора – министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова, заместитель председателя Свердловского регионального отделения Союза женщин России Ирина Богинская, многодетная мать, обладательница ордена «Родительская слава», руководитель школы «Женской красоты и мудрости» Лилия Сыропятова и многодетный отец, главный врач Центральной городской клинической больницы № 24 г. Екатеринбурга Александр Гальперин.

В 12:00 в Екатеринбурге в пресс-центре ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная ситуации с паводками в Свердловской области. Об интенсивности подъема уровня воды в реках Урала, состоянии дорожного покрытия на трассах после подтоплений, профилактике инфекционных заболеваний во время паводка, а также о прогнозе осадков на лето расскажут руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области Владимир Пургин, главный синоптик Уральского УГМС Галина Шепоренко, начальник отдела по коммунальной гигиене Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Иван Вагнер и заместитель начальника Управления автодорог Свердловской области Олег Мелехов.

В 14:00 в Екатеринбурге в Храме на крови пройдет торжественное награждение победителей и призеров VIII Детской парусной регаты памяти св. Цесаревича Алексия.

В 15:00 в Екатеринбурге в Доме Севастьянова (пр. Ленина, 35, вход со стороны пер. Почтовый, Колонный зал) состоится церемония вручения государственных наград. Ожидается, что награды выдающимся уральцам вручит губернатор Свердловской области Денис Паслер.