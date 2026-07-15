15 июля в Свердловской области ожидаются следующие события

15 июля, среда

В 09:30 в Екатеринбурге в креативном кластере «Домна» (Екатеринбург, ул. Вайнера, 16) состоится открытие Выставки-форума ювелирного искусства и бижутерии «Тонкие грани». В 09:45 – пресс-подход министра экономики, инвестиций и территориального развития Свердловской области Андрея Антипова и директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерия Пиличева. В 10.00 – торжественное открытие выставки-форума, осмотр экспозиции.

В 10:00 начнутся мероприятия VIII музейно-просветительских Свято-Елисаветинских чтений «История Императорского Дома Романовых в исследовательских, историко-культурных и просветительских проектах. Сохранение традиций». Мероприятие пройдет в мультимедийном историческом парке «Россия – Моя история. Свердловская область» (г. Екатеринбург, ул. Народной Воли, 49) . В 10:00 пресс-подход с участием заместителя губернатора – министра здравоохранения Свердловской области Татьяны Савиновой, председателя Законодательного Собрания Свердловской области Людмилы Бабушкиной, председателя наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анны Громовой. В 10:30 церемония открытия VIII Музейно-просветительских Свято-Елисаветинских чтений. В 11:00 пленарное заседание VIII Музейно-просветительских Свято-Елисаветинских чтений.

В 10:00 пресс-подход с участием заместителя губернатора – министра здравоохранения Свердловской области Татьяны Савиновой, председателя Законодательного Собрания Свердловской области Людмилы Бабушкиной, председателя наблюдательного совета Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анны Громовой. В 10:30 церемония открытия VIII Музейно-просветительских Свято-Елисаветинских чтений. В 11:00 пленарное заседание VIII Музейно-просветительских Свято-Елисаветинских чтений. В 12:00 от ЦПКиО стартует пресс-тур, посвященный реставрации деревянных скульптур Валерия Гаврилова, эвакуированных из Парка им. Лесоводов России. В настоящее время в работе находится 8 скульптур: Геродот, Борей, Исседон-победитель, Аримасп, Любовь, Воспитание, Жница и Грифы, стерегущие золото. Подробнее о ходе реставрации и дальнейших планах расскажут: Павел Зубакин – директор парка Маяковского, Никита Корытин – директор Екатеринбургского музея изобразительных искусств, Андрей Брагин – заведующий реставрационными мастерскими Екатеринбургского музея изобразительных искусств.

В 16:00 в Екатеринбурге состоится осмотр новых трехсекционных трамваев модели 71-639, производства Усть-Катавского вагоностроительного завода (Западное трамвайное депо ЕМУП «Городской транспорт», ул. Волгоградская, 195). Планируется, что участие в мероприятии примут губернатор Свердловской области Денис Паслер и и.о. главы Екатеринбурга Рустам Галямов. После осмотра состоится пуск новых трамваев по маршруту.

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